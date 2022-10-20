Суд в Петербурге назначил компенсацию задержанной на акции в поддержку Навального

Смольнинский районный суд Петербурга назначил местной жительнице Анне Кудрявцевой компенсацию морального вреда за незаконное задержание на акции в поддержку Алексея Навального, передает 20 октября "ОВД-Инфо"*. Информацию правозащитникам предоставил адвокат Илья Ткаченко, представляющий интересы петербурженки.

Как сообщается, суд назначил Кудрявцевой выплату в размере 25 тысяч рублей, тем самым лишь частично удовлетворив ее требования. Сама истица требовала себе один миллион компенсации морального вреда.

Кудрявцева была задержана 31 января 2021 года на проходившей тогда акции в поддержку оппозиционера Алексея Навального, указало "ОВД-Инфо"*. Петербурженку увезли в 15-й отдел полиции, где на нее составили протокол по статье об участии в несанкционированной акции, повлекшей помехи функционированию инфраструктуры и движению пешеходов и транспорта (ч. 6.1 ст. 20.2 КоАП РФ). Ее задержали на 24 часа, после чего Калининский райсуд назначил ей шесть суток административного ареста.

Петербурженка обжаловала решение об аресте и дошла до Городского суда, который удовлетворил апелляцию и направил дело на новое рассмотрение. Во второй раз Калининский райсуд прекратил производство в связи с отсутствием состава преступления. Также суд признал недопустимым доказательством составленный на Кудрявцеву протокол, поскольку в документе не было ни ее подписи, ни сведений о ее отказе подписать бумагу.

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