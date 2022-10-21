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Новости 11:25

В Псковской области для беженцев на границе собрали более 3 млн рублей

фото ЗакС политика В Псковской области для беженцев на границе собрали более 3 млн рублей

С начала октября волонтеры и правозащитники в Псковской области смогли собрать более 3,1 млн рублей для беженцев, застрявших у КПП на границах с Латвией и Эстонией. Об этом в своем Telegram-канале сообщил лидер псковского отделения "Яблока" Лев Шлосберг. За 21 день организаторы благотворительной кампании получили 2233 пожертвования. Деньги, в частности, пошли на горячие обеды, одежду, медикаменты, средства гигиены и различные приспособления для обогрева. В работе волонтерского штаба участвовали 60 человек.

"Мы исключительно признательны псковским предпринимателям общепита, объединившим свои усилия для ежедневного приготовления качественной и вкусной еды и передаем им от тысяч людей искреннюю благодарность. Вы помогли людям выжить, преодолеть голод", - написал политик.

По словам Шлосберга, ключевую роль в кампании сыграла региональная ячейка его партии, которой до того не доводилось заниматься столь масштабной экстренной помощью, но которая готова работать в самых тяжелых условиях.

Очереди на западной границы начали скапливаться после объявления частичной мобилизации 21 сентября. В начале октября поведение беженцев резко раскритиковал псковский губернатор Михаил Ведерников.


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