Кабмин выделит 6,8 млрд рублей на строительство нового кампуса ИТМО

К строительству первой очереди нового кампуса ИТМО в Петербурге привлекут 6,8 млрд рублей из федерального бюджета, сообщает официальный сайт правительства. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин. На эти средства в течение ближайших трех лет в Пушкинском районе возведут главный учебный корпус, рассчитанный на 1,6 тысячи учебных мест, два здания общежития и студенческий корпус.

Напомним, что Градсовет Петербурга одобрил проект второго кампуса ИТМО, разработанный "Студией 44" архитектора Никиты Явейна, еще весной 2020 года. Новый студгородок призван стать своего рода "южными воротами" города. Он займет 90 га на границе с Ленобластью и расположится вдоль Киевского шоссе.