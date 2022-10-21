Либерал-демократы предложили сократить рабочую неделю супругам мобилизованных россиян

Группа сенаторов и депутатов Госдумы от ЛДПР внесла 21 октября на рассмотрение парламента законопроект об установлении сокращенной рабочей недели для супругов граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Уменьшение времени на работе при этом никак не должно сказаться на уровне дохода, отмечают авторы инициативы.

Проект предполагает внесение поправок в Трудовой кодекс РФ. Согласно изменениям, на время отсутствия мобилизованного гражданина работающие матери или отцы с детьми должны трудиться по сокращенному графику. "Предлагается вместо 40-часовой рабочей недели установить 35-часовую рабочую неделю с сохранением заработной платы", — уточняют авторы в пояснительной записке к проекту.

Кроме того, документ содержит положение об обязанности работодателей предоставлять неоплачиваемые отпуска супругам мобилизованных сроком до 14 дней в году. Необходимость новеллы законотворцы объясняют тем, что сейчас работодатели имеют право отказать в предоставлении подобного отпуска, поскольку "его предоставление является не их обязанностью, а только правом".

Необходимость поправок либерал-демократы объясняют заботой о семьях, в которых один из супругов отправился на спецоперацию. "В эти непростые дни детям, чьи отцы, а нередко и матери, мобилизованы, требуется особая поддержка со стороны близких и повышенное внимание, — говорится в пояснительной записке к проекту. — У некоторых юных россиян возникает тревога и страх, так как дети не могут абстрагироваться от происходящего. В этой ситуации им как никогда требуется огромная поддержка оставшегося с ним родителя".

Сегодня же депутат Андрей Картаполов заявил о том, что в России почти 10 тысяч человек по различным причинам были освобождены от частичной мобилизации и вернулись домой.