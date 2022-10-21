Картаполов рассказал о частичной мобилизации в Петербурге

К настоящему времени почти 10 тысяч призванных в рамках частичной мобилизации россиян вернулись домой по различным причинам, рассказал глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов. Заявление прозвучало 21 октября в ходе поездки парламентария в Петербург.

"На сегодняшний день вернули по стране порядка почти 10 тысяч человек по разным причинам", — приводит слова депутата ТАСС.

Говоря о частичной мобилизации непосредственно в Петербурге, Картаполов сообщил, что она не закончена, но при этом идет в соответствии с намеченным планом. "Я не хотел бы какие-то цифры приводить, потому что в Петербурге мероприятия частичной мобилизации продолжаются, и, насколько мне известно, [они проходят] в соответствии с планом, с тем заданием, который город получил, и пока он его успешно выполняет", — согласно ТАСС, заявил он.

Ранее о своем желании оказывать помощь "спорно мобилизованным" заявил депутат Госдумы от Петербурга Михаил Романов. До этого спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщал о 9,5 тысячах случаев отмены решения о мобилизации многодетных отцов.