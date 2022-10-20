Депутат Госдумы Романов предложил свою помощь "спорно мобилизованным" петербуржцам

Представляющий Северную столицу в стенах Государственной думы единоросс Михаил Романов предложил свою помощь петербуржцам в случаях "спорной мобилизации", о чём уведомили в его пресс-службе.

Народный избранник уверен, что ныне Россия "переживает один из самых тяжелых моментов в своей истории", потому и призывает граждан для участия в "противостоянии киевскому агрессору".

Романов напомнил о заявлении Владимира Путина, который сообщил, что план по частичной мобилизации выполнен на две трети, а сама она будет завершена "примерно в течение двух недель".

Также депутат отметил, что Генштаб РФ ранее дал региональным главам разъяснения о том, какие категории граждан подлежат первостепенному призыву, а какие - должны быть от него освобождены. В случаях, если права граждан в этом вопросе не соблюдаются, Романов порекомендовал обращаться к нему.

В среду, 19 октября, спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что мужчины с тремя и более детьми не будут призываться в рамках частичной мобилизации. По его утверждению, за последний месяц в России были отменены решения о мобилизации свыше 9,5 тысячи отцов.

Добавим также, что ранее Романов счёл легитимными раздачу повесток у парадных жилых комплексов, несмотря на то, что "подъездные" облавы на мужчин признал незаконными сенатор Андрей Клишас.