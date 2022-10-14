Клишас об облавах на запасников: Нельзя всех без разбора хватать на улице

Сенатор Андрей Клишас привёл в своём Telegram-канале ещё один комментарий по поводу облав на запасников в Москве и Петербурге.

Участие полиции в этой кампании, уверен член Совета Федерации, незаконно. В военкомат можно доставлять только определённых граждан, на которых имеются письменные запросы. К примеру, если лицо является уклонистом и объявлено в розыск. Кроме того, военкомы не наделены правом действовать в отношении неопределенного круга лиц, в связи с чем повестки вручаются либо лично в руки, либо по месту работы или учёбы.

"Нельзя всех без разбора хватать на улице, а потом в военкомате разбираться, отвечает ли гражданин критериям мобилизации. И уж тем более недопустимо разбираться после отправки гражданина на сборный пункт", — полагает Клишас.

Напомним, что ранее в пятницу, 14 октября, в петербургской полиции открестились от участия в кампании по вручению повесток. При этом в администрации города заявили, что в подъездах жилых комплексов действительно дежурят "группы оповещения" в лице сотрудников полиции и военкоматов.