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Новости 14:48

Депутат Госдумы Романов не увидел нарушений в раздаче повесток в парадных жилых домов

фото ЗакС политика Депутат Госдумы Романов не увидел нарушений в раздаче повесток в парадных жилых домов

Избранный от Петербурга депутат Государственной думы РФ Михаил Романов не узрел правонарушений в работе сотрудников военкоматов и полицейских, ранее замеченных в раздаче повесток возле парадных жилых домов. Комментарий парламентария приводит "Фонтанка". Свою позицию депутат подкрепил заявлением прокуратуры Невского района.

"Я разговаривал с районной прокуратурой. Нарушений там не усматривают. Тем более, что гражданам в этом ЖК неоднократно пытались вручить повестки, да и жители подтверждают то, что есть жильцы, которые уклоняются от их получения. А сейчас за это предусмотрена административная ответственность, а в случае злостного уклонения уголовная", — поделился Романов в разговоре с журналистами.

Свидетельств тому, что сотрудники военкомов якобы выписывают повестки прямо на местах нет, утверждает Романов. Полицейские при этом имеют право на проверку документов у граждан.

"Тем более, что сотрудникам правоохранительных органов поступает информация от жилкомсервиса о том, что ряд жителей уклоняется от получения повесток", — заключил народный избранник.

Напомним, что ранее в пятницу, 14 октября, в полиции Северной столицы открестились от участия в кампании по вручению гражданам повесток. В свою очередь в Смольном сообщили, что в подъездах жилых комплексов действительно дежурят "группы оповещения" в лице сотрудников полиции и военкоматов.


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