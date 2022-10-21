ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:11

Мишустин распределил среди вице-премьеров кураторство высокотехнологичных направлений

фото ЗакС политика Мишустин распределил среди вице-премьеров кураторство высокотехнологичных направлений

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил изменения в кураторстве  вице-премьерами отдельных высокотехнологичных направлений в экономике, сообщила 21 октября пресс-служба правительства. Как рассчитывают в кабмине, это должно благотворно сказаться на создании новых продуктов и услуг.

Согласно распоряжению, вице-премьер Андрей Белоусов займется общей координацией вопросов развития сквозных технологий, а также будет лично отвечать за перспективные космические системы и сервисы. Вице-премьеру Татьяне Голиковой досталось кураторство над развитием генных технологий, Денис Мантуров отвечает за развитие технологии новых материалов и веществ. Вопросы энергетики закреплены за Александром Новаком, а развитие искусственного интеллекта, мобильной связи и квантовые вычисления и коммуникации — за Дмитрием Чернышенко.

"Развитие этих направлений позволит создать новые производства и наладить выпуск продуктов и услуг, которые существенно повысят качество жизни людей. Проекты с использованием сквозных технологий реализуются в рамках соглашений о намерениях между правительством и государственными корпорациями", — указали в кабинете министров.

В июле Мишустин распределил среди своих заместителей полномочия в сфере критически значимых технологий и высокотехнологичных направлений.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама