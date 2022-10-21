Госдума и Минобороны собрались решать общественные вопросы на закрытых встречах

Государственная дума и Министерство обороны договорились проводить закрытые встречи для обсуждения серьезных общественных вопросов, сообщило 21 октября РИА "Новости" со ссылкой на источник в нижней палате парламента.

"Была договоренность, что мы при необходимости будем встречаться с Минобороны, общаться по телефону, чтобы не было каких-то недостатков в информации... Если накапливаются сложные вопросы, тогда мы будем встречаться и снимать их", — рассказал собеседник РИА "Новости".

Как уточнило агентство, первая такая встреча состоялась в конце пленарного заседания 19 октября. Тогда депутаты в закрытом формате обсуждали с замглавы Минобороны Николаем Панковым вопросы частичной мобилизации, обеспечение военнослужащих и соцгарантии мобилизованных. Дата и тематика следующей подобной встречи пока не определены, заявил РИА "Новости" конфидент.

В начале недели Совет Госдумы ограничил прямые трансляции пленарных заседаний под предлогом обсуждения вопросов, касающихся спецоперации на Украине.