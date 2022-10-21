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Новости 15:13

В Петербурге утвердили новый проект реконструкции консерватории

фото ЗакС политика В Петербурге утвердили новый проект реконструкции консерватории

Петербургскую консерваторию имени Римского-Корсакова реконструируют по новому проекту, о чем сообщает сайт Главгосэкспертизы, утвердившей документ. Срок работ не изменился: они по-прежнему должны быть сданы не позднее 2024 года. Отличие двух проектов состоит в том, что в консерватории появятся общественные пространства путем переустройства внутренних дворов. Рекреации получат купола из стекла и металла, и таким образом площадь здания вырастет на 600 кв. метров. Для общественных пространств сейчас закупают системы вентиляции, отопления и пожарной безопасности.

Напомним, что ремонт консерватории сопровождается скандалами: здание, признанное федеральным памятником, не могут привести в порядок уже десять лет. Предыдущий подрядчик, компания "Меандр", задолжал Минкульту сотни миллионов рублей. В настоящее время реконструкцию ведет московская организация "Политехстрой".

Предыдущий проект Главгосэкспертиза одобрила год назад.


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