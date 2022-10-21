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Новости 16:05

Суд вернул в полицию дела двух петербуржцев, возложивших цветы у консульства Украины

фото ЗакС политика Суд вернул в полицию дела двух петербуржцев, возложивших цветы у консульства Украины

Смольнинский районный суд Петербурга отказался рассматривать протоколы, составленные на двоих граждан по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, дела вернули полицейским, поскольку суд не усмотрел состава правонарушения в возложении цветов к бывшему зданию консульства Украины. На акции были задержаны Яна Зелякова и Антон Неберекутин.

"Возложение цветов бесспорно не свидетельствует о совершении Зеляковой и Неберекутиным именно действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ", - решил судья. 

В суде уточнили, что под дискредитацией следует понимать намеренный подрыв авторитета и доверия к чему-либо или кому-либо.


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