Суд вернул в полицию дела двух петербуржцев, возложивших цветы у консульства Украины

Смольнинский районный суд Петербурга отказался рассматривать протоколы, составленные на двоих граждан по статье о дискредитации армии (20.3.3 КоАП). Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов, дела вернули полицейским, поскольку суд не усмотрел состава правонарушения в возложении цветов к бывшему зданию консульства Украины. На акции были задержаны Яна Зелякова и Антон Неберекутин.

"Возложение цветов бесспорно не свидетельствует о совершении Зеляковой и Неберекутиным именно действий, направленных на дискредитацию Вооруженных сил РФ", - решил судья.

В суде уточнили, что под дискредитацией следует понимать намеренный подрыв авторитета и доверия к чему-либо или кому-либо.