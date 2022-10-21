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Новости 16:55

Еще одну исчезнувшую дачу в Стрельне хотят лишить статуса памятника

фото ЗакС политика Еще одну исчезнувшую дачу в Стрельне хотят лишить статуса памятника

Историческая дача Сидорова в Стрельне, располагавшаяся по адресу Санкт-Петербургское шоссе, 58, может потерять государственную охрану. Это следует из выводов, которые сделали эксперты, выполнившие историко-культурную экспертизу объекта по заказу Комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников (КГИОП). Документ авторства Яна Губина, Олеси Чайниковой и Михаила Прокофьева изучило городское издание "Канонер".

"Планы, чертежи, сведения о строительстве и перестройках объекта экспертами в ходе данной экспертизы не выявлены", - говорится в нем.

Здание, построенное в конце XIX века, бесследно исчезло не менее пятнадцати лет назад. Сейчас на его месте стоит забор. Тем не менее, утраченный объект остается в реестре региональных памятников.

Ранее те же эксперты пришли к аналогичным выводам, изучая еще одну утраченную дачу по соседству: в отличие от дачи Сидорова, она находилась восточнее трамвайного кольца.


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