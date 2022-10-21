Крымчанина осудили на 2,5 года по делу о фейках про армию

Суд в Алуште приговорил к 2,5 годам колонии строгого режима местного жителя Александра Тарапона, которого обвинили в распространении фейков о деятельности российских Вооруженных сил (ст. 207.3 УК). Об этом сообщает проект "Сетевые свободы".

Фабула дела состоит в том, что его фигурант повесил на воротах дома росгвардейца его фотографию с нелицеприятной подписью. Примечательно, что силовик приходился Тарапону родственником и за время разбирательства успел погибнуть.

Защита осужденного, планирующая подавать апелляцию, объясняет суровость приговора имеющейся у крымчанина непогашенной судимостью.

Отметим, что на прошлой неделе Судебный департамент Верховного суда опубликовал последнюю статистику. Согласно документу, по статье 207.3 УК в России до недавнего времени был вынесен только один приговор: столичный мундеп Алексей Горинов получил семь лет заключения за пацифистскую речь на заседании совета.