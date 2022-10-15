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Новости 11:10

За три месяца сумма штрафов по статье о дискредитации армии превысила 85 млн рублей

фото ЗакС политика За три месяца сумма штрафов по статье о дискредитации армии превысила 85 млн рублей

Судебный департамент при Верховном суде подвел промежуточные итоги правоприменения статей КоАП и УК, появившихся в связи с военной спецоперацией: 20.3.3 КоАП и 280.3 УК (дискредитация армии), а также 207.3 УК (фейки об армии). На статистику, охватившую первые три месяца существования этих статей, обратил внимание "Коммерсант".

С марта по май включительно суды оштрафовали россиян по статье 20.3.3 КоАП на общую сумму 85,7 млн рублей, добившись привлечения к ответственности 2504 человек. В свою очередь, по статье 207.3 УК за отчетный период вынесли только один приговор: речь идет о резонансном деле московского мундепа Алексея Горинова.

Из данных ВС также следует, что за последний год снизилось количество дел по "митинговым" статьям (16 151 против 19 560), зато выросло число протоколов за демонстрацию экстремистской символики (2690 против 2190 год назад).

Напомним, что статьи о дискредитации армии и фейках о Вооруженных силах появились в отечественном законодательстве 5 марта. Для их введения в КоАП и УК понадобился всего один день, за который состоялось принятие законопроекта Федеральным собранием и подписание его президентом.


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