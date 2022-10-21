Беглов собрался крепить молодежное сотрудничество Петербурга с Белоруссией

Сотрудничество молодежных организаций Петербурга и Белоруссии нуждается в выходе на новый уровень, пришли к выводу по итогам встречи губернатор Александр Беглов и госсекретарь Союзного государства России и Белоруссии Дмитрий Мезенцев, сообщила 21 октября пресс-служба главы города.

"В первую очередь это должно касаться взаимодействия молодых петербуржцев с Белорусским республиканским союзом молодёжи", — отдельно указал Мезенцев.

Также участники встречи обсудили вопрос изучения истории России и Белоруссии. Среди прочего, прозвучало предложение устроить в школах Петербурга отдельные уроки "по истории Союзного Государства, истории Белоруссии и России с акцентом на сохранении исторической памяти".

Кроме того, Беглов и Мезенцев обсудили взаимодействие Петербурга и Белоруссии в сфере экономики и медицины, уточнили в Смольном.

В пятницу стало известно о том, что за последнее время российские власти выдали Белоруссии семерых подозреваемых в совершении экстремистских преступлений.

Фото: gov.spb.ru