За последнее время РФ выдала Белоруссии семерых фигурантов экстремистских дел

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что за последнее время российские органы власти экстрадировали в республику семь подозреваемых по преступлениям, связанных с экстремизмом. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Не было ни одного случая, чтобы неоперативно не были рассмотрены запросы Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче лиц, причастных к экстремизму и терроризму", - добавил Швед.

Помимо упомянутых случаев, в Белоруссии с начала года возбудили еще пять уголовных дел против россиян по экстремистским статьям. Главным образом они связаны с протестными выступлениями лета-осени 2020 года против президента Александра Лукашенко, которые были жестко подавлены белорусскими силовиками.

Отметим, что одной из экстрадированных в Белоруссию в нынешнем году стала активистка Яна Пинчук, задержанная и арестованная в Петербурге. На родине ей грозит до девятнадцати лет заключения.