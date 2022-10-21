ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 12:19

За последнее время РФ выдала Белоруссии семерых фигурантов экстремистских дел

фото ЗакС политика За последнее время РФ выдала Белоруссии семерых фигурантов экстремистских дел

Генеральный прокурор Белоруссии Андрей Швед сообщил, что за последнее время российские органы власти экстрадировали в республику семь подозреваемых по преступлениям, связанных с экстремизмом. Об этом пишет "Интерфакс" со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

"Не было ни одного случая, чтобы неоперативно не были рассмотрены запросы Генеральной прокуратуры Беларуси о выдаче лиц, причастных к экстремизму и терроризму", - добавил Швед.

Помимо упомянутых случаев, в Белоруссии с начала года возбудили еще пять уголовных дел против россиян по экстремистским статьям. Главным образом они связаны с протестными выступлениями лета-осени 2020 года против президента Александра Лукашенко, которые были жестко подавлены белорусскими силовиками.

Отметим, что одной из экстрадированных в Белоруссию в нынешнем году стала активистка Яна Пинчук, задержанная и арестованная в Петербурге. На родине ей грозит до девятнадцати лет заключения.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама