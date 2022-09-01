ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 13:57

Белоруску Яну Пинчук везут в Витебск после длительного этапа из Петербурга

фото ЗакС политика Белоруску Яну Пинчук везут в Витебск после длительного этапа из Петербурга

Спустя почти месяц после начала этапа из Петербурга белоруска Яна Пинчук, обвиняемая на родине по пяти статьям уголовного кодекса, пересекает границу с Россией, сообщается в Telegram-канале в её поддержку.

"Яну увезли в Витебск", — рассказали неравнодушные делу девушки активисты.

Вкупе по статьям о "разжигании вражды" и "создании экстремистского сообщества", которые возбуждены в отношении Пинчук в Белоруссии, ей может грозить до 19 лет тюрьмы.

На протяжении длительного времени Пинчук пыталась обжаловать решение о своей экстрадиции в Белоруссию, но постоянно проигрывала в судах. Она беспокоится, что на родине её могут подвергнуть пыткам. Горсуд Петербурга эти опасения счёл необоснованными. Также российские власти отказали девушке в убежище.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Яндекс.Дзен , Телеграм , Яндекс.Новости и Google.News

Обсуждение
 ПРАВИЛА
Запрещается: Оскорбление участников дискуссии и иных лиц, употребление нецензурных слов и брани, разжигание межнациональной розни, пропаганда насилия, спам и реклама других сайтов, комментарии не по теме материала, обсуждение действий администрации сайта. Администрация сайта оставляет за собой право удалить комментарий, если он нарушает эти правила.






Новости1 сентября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама