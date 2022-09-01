Белоруску Яну Пинчук везут в Витебск после длительного этапа из Петербурга

Спустя почти месяц после начала этапа из Петербурга белоруска Яна Пинчук, обвиняемая на родине по пяти статьям уголовного кодекса, пересекает границу с Россией, сообщается в Telegram-канале в её поддержку.

"Яну увезли в Витебск", — рассказали неравнодушные делу девушки активисты.

Вкупе по статьям о "разжигании вражды" и "создании экстремистского сообщества", которые возбуждены в отношении Пинчук в Белоруссии, ей может грозить до 19 лет тюрьмы.

На протяжении длительного времени Пинчук пыталась обжаловать решение о своей экстрадиции в Белоруссию, но постоянно проигрывала в судах. Она беспокоится, что на родине её могут подвергнуть пыткам. Горсуд Петербурга эти опасения счёл необоснованными. Также российские власти отказали девушке в убежище.