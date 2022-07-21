Пинчук не спасли от экстрадиции

фото Сергея Еремеева, ЗАКС.Ру

"Я тебя не брошу", - пообещал муж белоруски Яны Пинчук после того, как суд согласился с ее экстрадицией из Петербурга на родину. В Беларуси девушку обвиняют по пяти уголовным статьям за администрирование протестных каналов в Telegram. Максимально возможное наказание - 19 лет тюрьмы. Защита настаивала на том, что российская прокуратура даже не изучила, в какой стране было совершено предполагаемое преступление.

Провести заседание по делу 25-летней Яны Пинчук Второму апелляционному суду Петербурга удалось со второй попытки. Ожидалось, что жалобу на решение о ее экстрадиции рассмотрят еще 13 июля. Однако из-за процессуальных вопросов отложились до 21 июля.

Адвокат Елена Фадеева перед началом судебного следствия предложила снова перенести заседание или вообще приостановить рассмотрение обжалования. Она перечислила сразу несколько оснований. Во-первых, жалобу защиты Пинчук принял к рассмотрению комитет по правам человека ООН. До вынесения решения он рекомендовал российским органам государственной власти не высылать белоруску. Во-вторых, еще не вступило в силу судебное решение, признавшее законным отказ в предоставлении Пинчук политического убежища в России. Она подалась на беженство, уже попав в СИЗО-5. Районный суд согласился с тем, что в убежище ей отказали законно, но апелляцию по этому делу в Горсуде рассмотрят только в сентябре. Согласно конвенции ООН о статусе беженцев, искатели убежища защищены от выдворения, заметила адвокат. В-третьих, защита хочет дождаться ответа российской Генпрокуратуры на свое обращение по поводу реакции комитета ООН на дело Пинчук.

Судья Сергей Напалков все ходатайства о переносе заседания отклонил. Он объяснил, что позиция комитета ООН касается непосредственно экстрадиции, а суду предстоит рассмотреть апелляцию на решение первой инстанции.

- Ни ответ Генпрокуратуры, каким бы он ни был, ни решение Горсуда не могут повлиять на мое решение по вашей апелляционной жалобе, - добавил судья.

Пинчук родилась в Орше, училась в Витебске. В Петербурге проживает с 2018 года. Здесь она устроилась на работу официанткой и вступила в гражданский брак, официально со своим мужем Никитой Сафроновым она расписалась, уже попав в СИЗО.

На родине на Пинчук завели пять уголовных дел. Ее обвиняют в клевете (ст. 188 УК РБ), незаконных действиях с персональными данными другого лица (ч. 3 части 203-1 УК РБ), разжигании социальной вражды (ч. 3 ст. 130 УК РБ), создании и руководстве экстремистским формированием (ч. 1 и 2 ст. 361-1 УК РБ), призывам к действиям против национальной безопасности (ч. 3 ст. 361 УК РБ). Максимально возможное наказание по этим статьям - 19 лет лишения свободы. Поводом для уголовного преследования стали публикации в Telegram-каналах "Витебск 97%", "Орша 97%" и "Новополоцк и Полоцк 97%". Позже их признали "экстремистскими формированиями". В дни протестов против режима Александра Лукашенко летом и осенью 2020 года в этих и других подобных Telegram-каналах и чатах координировали действия на улицах и публиковали актуальные новости. Белорусские силовики считают, что каналы под ником Princess Lea администрировала Пинчук. Аккаунт с таким именем был активен в белорусских оппозиционных чатах и после ее задержания.

В заседании Пинчук участвовала по видеосвязи. Она настаивала на своей невиновности и утверждала, что в 2020 году занималась только правозащитной деятельностью - помогала находить задержанных. Пинчук утверждает, что не нарушала закон и даже не участвовала в протестных акциях.

Генпрокуратура России согласилась на экстрадицию 28 марта. 1 июня законность этого решения признал Горсуд. Защита Пинчук заявила, что на родине девушке может грозить "жестокое обращение с целью получения от нее признательных показаний, несправедливое осуждение на длительный срок по надуманному обвинению". В подтверждение своих слов адвокаты ссылались на заключения международных организаций о значительном количестве политзаключенных и нарушениях прав человека в Беларуси. Прокуратура - на письменное обещание своих белорусских коллег не пытать.

Суть предъявляемых обвинений российские суды не обсуждали. Однако защита утверждала, что Генпрокуратура РФ проделала недостаточно работы прежде чем принять решение о высылке. Уже на стадии второй судебной инстанции адвокат Фадеева обратила внимание, что сотрудники российской прокуратуры даже не проверили, где находилась Пинчук в дни предполагаемого преступления.

- Если она совершала это преступление на территории Российской Федерации, то Российская Федерация ее может не выдавать. Но они этого не проверяли, этих сведений вообще нет. Пинчук с 2018 года живет в России, она сама говорила, что домой ездила всего один раз в год, - позже рассказала Фадеева ЗАКС.Ру.

Судья Напалков оставил решение Горсуда в силе, окончательно разрешив экстрадицию. Адвокат Фадеева ожидает, что это произойдет в течение 15 дней. Защита, тем не менее, намерена идти в кассацию. В ответ на вопрос ЗАКС.Ру, что будет, если в сентябре Горсуд все-таки признает отказ в предоставлении политубежища Пинчук незаконным, Фадеева только развела руками:

- Будет вопрос. Всё это, к сожалению, известно только… Да никому это не известно.

Поддержать Пинчук на апелляцию пришли человек 20 друзей и белорусов, проживающих в Петербурге. У них была возможность недолго поговорить с арестованной до начала заседания, в перерыве и после. Когда судья озвучил решение и удалился, друзья Пинчук позвонили по видеосвязи ее мужу Никите и подняли ноутбук к камере так, чтобы девушка могла видеть супруга.

- Я очень тебя люблю. Я тебя не брошу, - пообещал Никита.

Сам он находится за границей. В конце июня муж политзаключенной объявил в соцсетях, что решил покинуть Россию на неопределенный срок после того, как его в качестве свидетеля вызвали на допрос в Следственный комитет по некоему уголовному делу.

Сергей Еремеев