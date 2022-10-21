Бастрыкин потребовал возбудить уголовное дело из-за осквернения памятников в Ленобласти

Глава Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил подчиненным завести уголовное дело по факту осквернения двух памятников, посвященных Великой Отечественной войне. Как сообщает пресс-служба СК, оба инцидента имели место в Ленинградской области в минувшие выходные: неизвестные злоумышленники нанесли фашистские символы на мемориал "Разорванное кольцо" и на памятник "Километровый столб №39" (оба находятся во Всеволожском районе).

"В СУ СК России по Ленинградской области по данному факту проводится процессуальная проверка. Руководителю СУ СК России по Ленинградской области Сергею Сазину поручено возбудить уголовное дело и в кратчайшие сроки установить лиц, осквернивших символы памяти о блокадном Ленинграде", - гласит сообщение.

Исполнение поручения проконтролирует центральный аппарат ведомства.

В начале месяца Бастрыкин потребовал возбуждения дела в связи с осквернением мемориала красноармейцам в столице Литвы.