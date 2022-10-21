За год в Петербурге подскочила женская преступность

Объединенная пресс-служба петербургских судов обнародовала статистику за первую половину 2022 года. Общее число приговоров за отчетный период (4,3 тысячи) сопоставимо с уровнем годичной давности, сообщает медиапроект "78" со ссылку на главу пресс-службы Дарью Лебедеву. При этом обращает на себя внимание рост женской преступности.

"В 2021 году было осуждено 523 женщины, в этом году их уже 570. Затрудняюсь сказать, с чем это связано. Женщин судят за кражи, наркотики, мошенничество и насилие в отношении представителя власти", - рассказала Лебедева.

Между тем, за минувший год примерно на четверть снизилось число приговоров, вынесенных в отношении несовершеннолетних (83 против 109).

Отметим, что на прошлой неделе о результатах работы за первое полугодие отчитался Судебный департамент при Верховном суде.