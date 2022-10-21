ЗакС.Ру во ВКонтакте ЗакС.Ру в Telegram ЗакС.Ру в Дзене ЗакС.Ру в Дзене
Новости
Статьи
Муниципал
Интервью
Медиатека
Выборы - 2022

Новости 18:19

Беглов назначил врио главы Кронштадтского района

фото ЗакС политика Беглов назначил врио главы Кронштадтского района

Губернатор Александр Беглов определился с фигурой временно исполняющего обязанности главы Кронштадтского района, рассказали в пресс-службе градоначальника 21 октября. Начиная с понедельника, 24 октября, им станет Андрей Кононов, до последнего времени занимавший должность первого замглавы районной администрации.

Прежний глава Кронштадтского района Олег Довганюк с понедельника перейдет на работу в комитет по труду и занятости населения. Там он займет пост заместителя председателя комитета.

Довганюк находился во главе Кронштадтского района с 2016 года, о его уходе с поста стало известно 19 октября. Одновременно с ним свою должность оставил глава комитета по инвестициям Роман Голованов. Он станет советником губернатора.


Подписывайтесь на канал ЗакС.Ру в Дзене , Телеграм , Дзен.Новости




Новости21 октября
Смотреть предыдущие новости →

Проект
«В ваших интересах»
ЧИТАТЬ


Рейтинг  персон ↑



О редакции Реклама