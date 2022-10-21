Беглов назначил врио главы Кронштадтского района

Губернатор Александр Беглов определился с фигурой временно исполняющего обязанности главы Кронштадтского района, рассказали в пресс-службе градоначальника 21 октября. Начиная с понедельника, 24 октября, им станет Андрей Кононов, до последнего времени занимавший должность первого замглавы районной администрации.

Прежний глава Кронштадтского района Олег Довганюк с понедельника перейдет на работу в комитет по труду и занятости населения. Там он займет пост заместителя председателя комитета.

Довганюк находился во главе Кронштадтского района с 2016 года, о его уходе с поста стало известно 19 октября. Одновременно с ним свою должность оставил глава комитета по инвестициям Роман Голованов. Он станет советником губернатора.