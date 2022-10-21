Минкульт: Упоминания о покинувших Россию деятелях искусств "абсолютно логично" исчезают с афиш

Министерство культуры не увидело ничего неестественного в том, что имена уехавших из России авторов пропадают с театральных афиш и с видных мест в книжных магазинах. Подобную практику в ведомстве объяснили якобы поступающим от общества запросом, игнорировать который министерство вовсе не намерено.

"Те деятели культуры, кто в это непростое время покинул страну, отказался от России, кто публично выступил против ее богатой культуры, абсолютно логично друг за другом покидают и наши учреждения, и их афиши", — приводит сообщение Минкульта РИА "Новости".

В ведомстве заявили о "большом количестве обращений от граждан, которых возмущает присутствие подобных деятелей в информационно-рекламных материалах государственных учреждений".

"Этот запрос идет прежде всего от общества, и мы не можем и не должны его игнорировать", — резюмировали в министерстве.

Ранее писатель Борис Акунин рассказал об исчезновении своего имени с афиш Александринского театра в Петербурге и Российского академического молодежного театра (РАМТ) в Москве. Также Telegram-канал "Кровавая барыня" сообщил о появлении в Московском доме книги запрета ставить на видные места произведения критически относящихся к российской власти авторов.

Фото: pixabay