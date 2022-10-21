Расследование уголовного дела главреда хакасского издания "Новый фокус" Афанасьева завершено

В Хакасии завершено расследование уголовного дела против главного редактора издания "Новый фокус" Михаила Афанасьева, сообщил 21 октября правозащитный проект "Сетевые свободы". Журналиста обвиняют в распространении заведомо ложной информации об использовании российских Вооруженных сил (ст. 207.3 УК РФ).

Как уточняют правозащитники со ссылкой на жену Афанасьева, сейчас дело направлено прокурору для утверждения обвинительного заключения. В дальнейшем оно может быть направлено на рассмотрение в суд по существу.

Как отмечается, причиной возбуждения уголовного дела против Афанасьева послужили публикации о сотрудниках хакасского ОМОН, не пожелавших ехать на Украину для участия в спецоперации в феврале и марте 2022 года.

О возбуждении уголовного дела против главреда "Нового фокуса" стало известно 13 апреля. Вскоре после этого суд определил журналиста в СИЗО, где он находится по сей день.