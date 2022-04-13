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Новости 20:56

В Хакасии завели уголовное дело на главреда регионального издания, писавшего о военной спецоперации

фото ЗакС политика В Хакасии завели уголовное дело на главреда регионального издания, писавшего о военной спецоперации

В столице республики Хакасия Абакане силовики задержали главного редактора информационно-аналитического интернет-портала "Новый фокус" Михаила Афанасьева. "Центр защиты прав СМИ"* предполагает, что преследование может быть обусловлено недавней публикацией издания о людях, которые отказались ехать на Украину для участия в военной спецоперации.

"Новая газета. Европа" сообщает, что из дома Афанасьева изъяли всю технику, после чего редактора повезли на допрос в Следственный комитет.

Ранее 13 апреля спецназ провел обыски у издателя алтайского "Листка" Сергея Михайлова. Он стал фигурантом уголовного дела, возбужденного по статье 207.3 (фейки о Вооруженных силах), по которой можно получить до десяти лет колонии.

*Внесен Минюстом в реестр НКО, выполняющих функцию иноагента


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