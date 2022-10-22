Бельский открыл экстрим-парк в Сестрорецке

На территории комплекса плоскостных спортивных сооружений "Северный" в Сестрорецка петербургские депутаты и чиновники в торжественной обстановке открыли экстрим-парк. Пока, как сообщает пресс-служба Мариинского дворца, открылась первая очередь масштабного проекта. Доступными для горожан стали скейт-парк, рампа и памп-трек.

"Остальное еще будет реконструироваться. От всего сердца благодарю администрацию района за этот хороший проект", - произнес на церемонии спикер ЗакСа Александр Бельский, после официальной части прокатившийся на велосипеде BMX.

Из государственных деятелей на мероприятии вместе с ним присутствовали депутат петербургского парламента от Курортного района Александр Ходосок, глава района Александр Забайкин и глава комитета по физкультуре и спорту Антон Шантырь.

В следующем году на территории "Северного" ожидается открытие тренажерных площадок, а также полей и пространств для игры в пляжный футбол, волейбол и настольный теннис.