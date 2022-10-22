Беглов почтил память режиссера Рудольфа Фурманова

Петербургский губернатор Александр Беглов посетил могилу театрального режиссера Рудольфа Фурманова на 84-ю годовщину со дня его рождения, передает пресс-служба Смольного.

"Это был настоящий ленинградец, настоящий гражданин нашей страны, который любил Петербург, прошёл блокаду, создал свой театр. Умел дружить, умел защищать наш с вами город", - приводятся слова чиновника.

На Большеохтинском кладбище 22 октября по случаю памятной даты отслужили поминальную литию. Вместе с Бегловым почтить память народного артиста России пришли поклонники его творчества и его сын Владислав, возглавивший театр "Русская антреприза" после кончины режиссера.

Напомним, что Фурманов скончался в апреле прошлого года в возрасте 82 лет после тяжелой болезни. Нынешним летом его именем назвали сквер в Петроградском районе.

фото: mironov-theatre.ru