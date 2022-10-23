Российские военнослужащие продолжают прибывать в Белоруссию

В Министерстве обороны Белоруссии известили, что российские военнослужащие продолжают прибывать в республику для вхождения в состав региональной группировки войск, информирует пресс-служба республиканского ведомства в своём Telegram-канале.

Сообщение подкрепляется фотографиями военных с плацдарма.

Ранее в белорусском Минобороны рассказали о количестве российских военнослужащих, которых подключат к участию в совместной группировке. По данным ведомства, их число будет достигать 9 тысяч человек. Первую прибывшую группу "радушно встретили с хлебом и солью".