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Новости 14:05

Михаил Кобзев сообщил о падении военного самолёта на двухэтажный дом в Иркутске

фото ЗакС политика Михаил Кобзев сообщил о падении военного самолёта на двухэтажный дом в Иркутске

Военный самолёт упал в районе частного сектора в Иркутске, информацию об этом, как пишет РИА Новости, подтвердил глава Иркутской области Михаил Кобзев.

По предварительным данным, речь может идти об истребителе Су-30. В МЧС по региону подтвердили эти сведения.

На месте крушения самолёта тушат пожар. Предположительно, боевое судно упало в микрорайоне Ново-Ленино.

Каких-либо сведений о пострадавших, равно как о том, успели ли катапультироваться пилоты, пока нет.

По данным Telegram-канала "112", в результате крушения могли погибнуть оба пилота истребителя.

Напомним, не так давно в Ейске на жилую многоэтажку упал самолёт Су-34, Минобороны назвало возгорание двигателя основной причиной инцидента. В пожаре, возникшем после падения, сдетонировал боезапас. Два пилота сумели катапультироваться и спастись. Погибли 15 человек.


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