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Новости 15:25

Поезд Деда Мороза приедет в Петербург 6 января

фото ЗакС политика Поезд Деда Мороза приедет в Петербург 6 января

Новогоднее путешествие Деда Мороза по российским городам началось в субботу, 22 октября: поезд по традиции ушёл от платформы в Великом Устюге. В город на Неве состав доберётся к Рождеству, 6 января, на станцию "Новый Петергоф".

Всего турне Деда Мороза продлится 85 дней, за это время он посетит свыше сотни городов и проедет не менее 33 тысяч километров. Завершается вояж 15 января, уточняет телеканал "Санкт-Петербург".

В каждом населённом пункте, куда приедет поезд Деда Мороза, будет организована праздничная программа.

Следует напомнить, что в Северной столице традиционный новогодний концерт на Дворцовой площади проводиться не будет. Ёлку при этом обещали сохранить.


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