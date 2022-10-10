Беглов пообещал сохранить елку на Дворцовой площади

Отмена некоторых мероприятий на новогодние праздники не скажется на планах установить главную елку на Дворцовой площади, заверил петербуржцев губернатор Александр Беглов в своем обращении по "Радио России" 10 октября.

"Петербург принял решение сократить расходы на проведение некоторых необязательных мероприятий, — объявил градоначальник. — На предстоящий Новый год мы сохраним елку на Дворцовой, детские утренники и спектакли, семейные праздники, детские елки".

В то же время, как считает Беглов, на праздничной атмосфере в Петербурге не скажется отмена некоторых мероприятий. "Мы спокойно обойдемся в центре города без нескольких уличных концертов, новогодняя атмосфера от этого не пострадает", — заявил петербуржцам глава города.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на комитет по печати и взаимодействию со СМИ, что решения об отмене елки на Дворцовой площади нет. "Решение по отмене установки новогодней елки на Дворцовой не принято. Пока все в планах", — приводит агентство ответ пресс-службы комитета.

На прошлой неделе Беглов отменил проведение ряда общегородских новогодних мероприятий, мотивировав решение желанием сэкономить средства для закупки снаряжения для мобилизованных и добровольцев, отправляющихся на спецоперацию. Не состоятся, в частности, фейерверк и концерт на Дворцовой площади. Позже вице-губернатор Борис Пиотровский выразил мнение, что "новогодняя атмосфера в городе сохранится", невзирая на отмену мероприятий.