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Новости 19:05

Беглов пообещал сохранить елку на Дворцовой площади

фото ЗакС политика Беглов пообещал сохранить елку на Дворцовой площади

Отмена некоторых мероприятий на новогодние праздники не скажется на планах установить главную елку на Дворцовой площади, заверил петербуржцев губернатор Александр Беглов в своем обращении по "Радио России" 10 октября.

"Петербург принял решение сократить расходы на проведение некоторых необязательных мероприятий, — объявил градоначальник. — На предстоящий Новый год мы сохраним елку на Дворцовой, детские утренники и спектакли, семейные праздники, детские елки".

В то же время, как считает Беглов, на праздничной атмосфере в Петербурге не скажется отмена некоторых мероприятий. "Мы спокойно обойдемся в центре города без нескольких уличных концертов, новогодняя атмосфера от этого не пострадает", — заявил петербуржцам глава города.

Ранее ТАСС сообщил со ссылкой на комитет по печати и взаимодействию со СМИ, что решения об отмене елки на Дворцовой площади нет. "Решение по отмене установки новогодней елки на Дворцовой не принято. Пока все в планах", — приводит агентство ответ пресс-службы комитета.

На прошлой неделе Беглов отменил проведение ряда общегородских новогодних мероприятий, мотивировав решение желанием сэкономить средства для закупки снаряжения для мобилизованных и добровольцев, отправляющихся на спецоперацию. Не состоятся, в частности, фейерверк и концерт на Дворцовой площади. Позже вице-губернатор Борис Пиотровский выразил мнение, что "новогодняя атмосфера в городе сохранится", невзирая на отмену мероприятий.


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