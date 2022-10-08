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Новости 15:41

Пиотровский заявил, что отмена новогодних мероприятий не скажется на праздничной атмосфере

фото ЗакС политика Пиотровский заявил, что отмена новогодних мероприятий не скажется на праздничной атмосфере

Вице-губернатор Борис Пиотровский выступил 8 октября с заявлением, что отмена новогодних и рождественских мероприятий и фейерверка никак не скажется на праздничной атмосфере в Петербурге.

"Как всегда, будет множество мероприятий для семей с детьми, детские елки", — написал чиновник в своем Telegram-канале. По его словам, в городе состоится традиционная новогодняя ярмарка, на праздниках будут работать "десятки катков", а близ Дворцовой площади появится катальная горка.

"В этом году мы уделили особое внимание отдаленным районам нашего города — вместе с центром они будут украшены в едином стиле, продиктованном  петербургским новогодним брендбуком", — сообщил Пиотровский.

Накануне губернатор Александр Беглов отменил проведение общегородских новогодних мероприятий в этом году, объяснив это намерением перенаправить сэкономленные средства на закупку снаряжения для петербургских добровольцев и граждан, призванных в рамках частичной мобилизации. Незадолго до Беглова праздничные мероприятия в Ленобласти отменил местный глава региона Александр Дрозденко, сделав исключения для детских елок.

Вечером в пятницу Минобороны выступило с заявлением касательно подобных инициатив, заявив об отсутствии необходимости отменять новогодние мероприятия в регионах ради поддержки военнослужащих.

Фото: pixabay


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