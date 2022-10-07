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Новости 7 октября, 23:11

Минобороны предложило не отменять новогодние праздники ради оснащения бойцов

фото ЗакС политика Минобороны предложило не отменять новогодние праздники ради оснащения бойцов

В министерстве обороны поздно вечером 7 октября высказались об инициативе Петербурга, Ленинградской области и Нижнего Новгорода отменить новогодние праздничные мероприятия, чтобы приобрести на вырученные средства обмундирование для мобилизованных граждан.

"Никакой необходимости отменять праздничные новогодние мероприятия в российских регионах, чтобы направить сэкономленные средства для обеспечения наших военнослужащих, включая призванных в ходе частичной мобилизации, нет", - заявил начальник главного военно-политического управления ВС РФ генерал-полковник Виктор Горемыкин.

По его словам, ВС РФ имеют имеют всё необходимое оснащение для обеспечения всех подразделений и каждого военнослужащего в полном объеме.

"Поэтому инициативы в отдельных регионах по отмене новогодних праздничных мероприятий для детей под предлогом поддержки Вооруженных Сил, считаю преждевременными и ненужными", - добавил Горемыкин.

Отметим, что петербургский губернатор Александр Беглов ранее объявил о решении отменить праздники для взрослых, а также благотворительный прием в Таврическом дворце. Детские новогодние елки должны состояться. Аналогичные решения приняли и в Ленобласти.


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