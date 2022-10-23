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Новости 15:55

Сотрудники Госпиталя для ветеранов войн собрали гуманитарную помощь для мобилизованных

фото ЗакС политика Сотрудники Госпиталя для ветеранов войн собрали гуманитарную помощь для мобилизованных

В Петербурге работники Госпиталя для ветеранов войн подготовили 52 коробки с гуманитарной помощью для жителей Невского района, попавших под частичную мобилизацию, информирует пресс-служба городского комитета по здравоохранению.

"Медики не могли остаться в стороне и не поддержать наших бойцов, отправляющихся в зону специальной военной операции", — высказалась по случаю заместитель главы медучреждения Татьяна Погода.

Все вещи, которые могут потребоваться военным в зоне боевых действий, доставили в пункт приёма на базе Центра спорта Невского района на улице Бабушкина. Вместе с ними в Донбасс отправятся экипировка, обмундирование и аптечки, которые приобрёл хоккейный клуб СКА.

Напомним также, что в десятых числах октября власти Ленобласти сообщали об отправке гуманитарного груза для военнослужащих.

Фото: пресс-служба комитета по здравоохранению


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