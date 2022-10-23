В Генконсульстве Финляндии в Петербурге объяснили, почему не возвращают туристам визовые сборы

Базирующиеся в РФ финские консульства не выдают российским туристам шенген и возвращают сервисный сбор в размере 80 евро, уведомили издание "Вестник АТОР" в Генеральном консульстве Финляндии в Петербурге.

Суоми закрыла для отечественных "визитёров" границу в последний день сентября. Перед этим это сделали Литва, Латвия, Эстония и Польша. Пока что в Евросоюз ещё можно попасть через Норвегию.

"Согласно Визовому кодексу, за подачу заявления на получение шенгенской визы взимается визовый сбор. Основанием для сбора является рассмотрение визового заявления. Сбор взимается вне зависимости от того, какое решение по заявлению будет принято", — объяснили в финском в Генконсульстве.

В октябре стало известно, что петербуржцы стали в четыре раза реже подавать заявления на предоставление финских виз, нежели перед этим. В то же время для некоторых категорий граждан РФ сохраняется возможность въезда в Финляндию — речь идёт, например, о владельцах купленного до 30 сентября жилья, членах семей граждан Финляндии и стран ЕС и некоторых других россиянах.