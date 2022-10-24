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Новости 12:48

Член СПЧ предложил конфисковывать амуницию, продаваемую по "незаконно завышенным ценам"

фото ЗакС политика Член СПЧ предложил конфисковывать амуницию, продаваемую по "незаконно завышенным ценам"

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов выступил с предложением организовать "летучие отряды" для проверок торгующих амуницией магазинов на предмет завышения цен, следует из сообщения в Telegram-канале СПЧ.

Кабанов высказался о том, что "многократное повышение цен на военную амуницию" отмечалось в России с начала спецоперации, однако особенно заметный рост стоимости начался после объявления частичной мобилизации. "Про эти вопиющие проблемы откровенно заговорили в ГД, СФ и даже президент дал самые жесткие оценки сложившейся ситуации и соответствующие указания", — указал он, признав при этом, что серьезного изменения ситуации вслед за этим не произошло.

"Завышенные цены у "торгашей" на армейские товары почти не снизились, их дефицит на коммерческих торговых прилавках тоже не наблюдается. В отличие от вещевых складов МО, где многого до сих пор не хватает", — приводит слова Кабанова Telegram-канал СПЧ.

В качестве ответной меры Кабанов предложил организовать проверки торговых точек силами сотрудников полиции, ФАС, торговых инспекций и других региональных органов власти, занимающихся контролем рынков. "Они должны изымать и конфисковывать товар (необходимые правовые механизмы для этого есть), реализуемый по незаконно завышенным ценам, и оперативно передавать его нашим ребятам, которые отправляются на боевые действия", — предложил член СПЧ.

Ранее Кабанов назвал "беззаконием" проведение облав на уклонистов от частичной мобилизации в России.

Фото: Министерство обороны


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