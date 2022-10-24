Член СПЧ предложил конфисковывать амуницию, продаваемую по "незаконно завышенным ценам"

Член Совета по правам человека при президенте России Кирилл Кабанов выступил с предложением организовать "летучие отряды" для проверок торгующих амуницией магазинов на предмет завышения цен, следует из сообщения в Telegram-канале СПЧ.

Кабанов высказался о том, что "многократное повышение цен на военную амуницию" отмечалось в России с начала спецоперации, однако особенно заметный рост стоимости начался после объявления частичной мобилизации. "Про эти вопиющие проблемы откровенно заговорили в ГД, СФ и даже президент дал самые жесткие оценки сложившейся ситуации и соответствующие указания", — указал он, признав при этом, что серьезного изменения ситуации вслед за этим не произошло.

"Завышенные цены у "торгашей" на армейские товары почти не снизились, их дефицит на коммерческих торговых прилавках тоже не наблюдается. В отличие от вещевых складов МО, где многого до сих пор не хватает", — приводит слова Кабанова Telegram-канал СПЧ.

В качестве ответной меры Кабанов предложил организовать проверки торговых точек силами сотрудников полиции, ФАС, торговых инспекций и других региональных органов власти, занимающихся контролем рынков. "Они должны изымать и конфисковывать товар (необходимые правовые механизмы для этого есть), реализуемый по незаконно завышенным ценам, и оперативно передавать его нашим ребятам, которые отправляются на боевые действия", — предложил член СПЧ.

Ранее Кабанов назвал "беззаконием" проведение облав на уклонистов от частичной мобилизации в России.

Фото: Министерство обороны