Ростовский судья приговорил местного жителя к принудительному лечению из-за граффити о Путине

Мировой судья в Ростове-на-Дону приговорил местного жителя Михаила Селицкого к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической клинике из-за нелестного по отношению к президенту Владимиру Путину граффити, рассказало 24 октября "ОВД-Инфо"*. Обвинение ходатайствовало о двух годах ограничения свободы и принудительном лечении.

По вервии следствия, не позднее середины марта 2021 года Селицкий и еще несколько человек "осуществили нанесение надписей, которые являются политическими надписями", на стены жилых домов, включая и лаконичное обвинение Путина в коррупции. После этого ФСБ задержала троих "участников экстремистской группы", заподозренных в вандализме по мотивам политической ненависти (ч. 2 ст. 214 УК РФ), одним из которых и стал ныне осужденный ростовчанин. Приговоры еще двоим обвиняемым пока не вынесли.

После задержания силовики опубликовали видео с рассказом одного из предполагаемых задержанных якобы о том, что его взгляды сформировались под действием некого Telegram-чата, модераторы которого находятся в Польше.

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