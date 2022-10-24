Искусственные неровности появятся почти по 30 адресам в Петербурге

До конца месяца по 27 адресам в Петербурге должны быть установлены искусственные неровности, рассказал 24 октября комитет по транспорту. Чиновники объявили такой метод снижения скорости транспортного потока одним из наиболее эффективных способов повышения безопасности пешеходов.

Сами искусственные неровности устанавливают перед нерегулируемыми переходами и возле школ, сопровождая дорожными знаками о необходимости снизить скорость до 40 км/ч.

За первые шесть месяцев 2022 года неровности были установлены по 58 адресам, уточнили в комтрансе. "Всего на сегодняшний день в Петербурге оборудовано свыше 12 тысяч погонных метров искусственных неровностей", - отметили там.

Сегодня же комитет по транспорту сообщил об устройстве выделенной полосы для автобусов на Лиговском проспекте из-за закрытия на ремонт станции метро "Чернышевская".

Фото: gov.spb.ru