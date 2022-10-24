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Новости 17:58

Мишустин отправил в отставку замминистра транспорта Александра Суханова

фото ЗакС политика Мишустин отправил в отставку замминистра транспорта Александра Суханова

Глава правительства РФ Михаил Мишустин отправил в отставку заместителя министра транспорта Александра Суханова, который курировал вопросы транспортной безопасности. Премьер-министр подписал соответствующее распоряжение, документ доступен на портале правовой информации.

В распоряжении указывается, что Суханов уволен "по его [личной] просьбе". Больших сведений не приведено.

О том, что замминистра может расстаться с занимаемым постом, ранее рассказали знакомые с ситуацией источники РБК. Они сообщили, что поводом для отставки Суханова послужил взрыв на Крымском мосту.

Фото: сайт Минтранса


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