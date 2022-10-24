Беглов: Ряд объектов Петербурга работает в особом режиме, но дополнительных ограничений не планируется

Губернатор Александр Беглов в своем традиционном обращении по "Радио России" 24 октября рассказал горожанам о введенном в Петербурге режиме базовой готовности в соответствии с указом президента Владимира Путина. При этом он заверил слушателей, что принимаемые меры не предполагают введения дополнительных ограничений "в настоящее время".

"Для Санкт-Петербурга, как и для большинства субъектов РФ, установлен уровень базовой готовности, — сообщил градоначальник. — Прежде всего мы усиливаем меры по обеспечению безопасности, охраны общественного порядка и защиты населения".

Так, в соответствии с указом правительство города ввело в Петербурге особый режим работы жизненно важных объектов. По словам Беглова, под особый контроль попали транспорт, энергетика, связь и коммуникации, а также объекты повышенной опасности.

"Вместе с тем, дополнительные ограничения для жителей в настоящее время не вводятся. Меры безопасности усиливаются, но город сохраняет привычный ритм жизни", — заверил горожан губернатор. При этом он упомянул дополнительные полномочия, полученные регионами в соответствии с президентским указом. "Нам поручено реализовать все меры для удовлетворения потребностей Вооруженных сил, других силовых структур и нужд населения. Это большая ответственность и новые возможности для консолидации экономики", — поделился Беглов своим мнением.

На прошлой неделе Владимир Путин ввел ввел военное положение в четырех новых регионах России и режим "среднего уровня реагирования" еще в восьми субъектах. В Петербурге объявлен режим базовой готовности.