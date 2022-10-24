Координатору "Молодого Петербурга" вменили организацию несанкционированного мероприятия

На задержанного координатора сообщества "Молодой Петербург" Максима Леонова составили административный протокол по части 2 статьи 20.2 КоАП (организация несанкционированного публичного мероприятия), сообщил ЗАКС.Ру его защитник Никита Сорокин.
Он подтвердил, что задерживали Леонова сотрудники уголовного розыска. По словам защитника, это нормальная полиции.
- В принципе, претензий к сотрудникам полиции не имеем. Задержание было мягким, никто физическую силу не применял, - добавил Сорокин.
По словам представителя Леонова, протокол составили после перформанса, о котором в "Молодом Петербурге" рассказали 20 октября. В рамках инсталляции "Раздача пустых обещаний Беглова" участники сообщества выставили картонную копию петербургского губернатора и предлагали прохожим баночки, на которых были написаны обещания, данные в разное время главой города.