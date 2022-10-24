Горсуд Петербурга отменил штраф активисту Петру Трофимову

Городской суд Петербурга отменил постановление нижестоящей инстанции о наложении штрафа на активиста Петра Трофимова, рассказал 24 октября правозащитный проект "Первый отдел". В конце августа на него было наложено взыскание за якобы организацию пацифистского митинга.

"При этом наш доверитель Петр Трофимов никакого митинга не организовывал", — написали правозащитники в своем Telegram-канале. Они уточнили, что активист, уже два года проживающий за рубежом, разместил в конце февраля на своей странице пост пацифистской направленности. Суд посчитал, что тем самым Трофимов участвовал в организации митинга и назначил ему 18 августа штраф в размере 20 тысяч рублей.

Решение было оспорено в Городском суде, который сегодня отменил решение о наложении взыскания. Само дело направлено на новое рассмотрение.