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Новости 9:43

Смольный намерен сократить траты на строительство метро в этом году

фото ЗакС политика Смольный намерен сократить траты на строительство метро в этом году

Губернатор Александр Беглов предложил сократить в 2022 году расходы на строительство метро на 17,1 млрд рублей, сообщила накануне "Фонтанка". Соответствующая инициатива поступила в рамках осенней корректировки бюджета Петербурга.

Сильнее всего планируется урезать расходы на строительство участка коричневой ветки метрополитена между станциями "Юго-Западная" и "Путиловская" — отсюда предлагается снять 13,1 млрд рублей. Еще на 2,1 млрд рублей предлагается снизить финансирование станции "Горный институт", передает издание. Согласно существующим планам, оба объекта должны быть введены в строй в 2024 году.

В начале октября стало известно о том, что Петербург должен получить 8 млрд рублей инфраструктурного кредита на строительство двух линий подземки. Деньги предназначаются для работ на коричневой и оранжевой ветках метро.


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