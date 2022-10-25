Росимущество оплатит коммунальные услуги арендаторов, участвующих в СВО

Росимущество принимает заявления от мобилизованных граждан и добровольцев на предоставление отсрочки по платежам за аренду федерального имущества, сообщила 25 октября пресс-служба ведомства. Как отмечается, отсрочка предоставляется на весь срок службы россиянина в армии.

"В связи с неиспользованием арендуемого по договору имущества Росимущество самостоятельно уплачивает за мобилизованных граждан и добровольцев коммунальные платежи", - говорится в Telegram-канале федерального агентства.

Также Росимущество сообщило о праве мобилизованных и добровольцев расторгнуть договоры аренды федерального имущества без выплаты каких-либо штрафов за это.

Ранее вице-губернатор Петербурга Олег Эргашев перечислил наиболее частые жалобы от семей мобилизованных. По его словам, в первую очередь они касаются положенных выплат, сроков их начисления и способов получения.

Фото: Минобороны России