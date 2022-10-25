Ограду Юсуповского дворца отреставрируют в мастерской

В Петербурге работы по востановлению ограды Юсуповского дворца (Садовая улица. 50) потребуют ее демонтажа и транспортировки в мастерскую. Как сообщает сайт КГИОП, реставрацию проведут за счет средств городского бюджета, и завершиться она должна будет не позднее 2024 года. Контракт стоимостью 114,5 млн рублей достался реставрационной мастерской "Наследие".

"Двустворчатые ворота ажурного рисунка увенчаны роскошной фрамугой с центральным растительным декоративным букетом и волютами с лавровыми ветвями. В нижнем ярусе створок - глухая филенка с геральдической композицией из перекрещенных пик с реющими лентами и лаврового венка", - говорится в описании объекта.

Эксперты комитета отмечают, что за более чем 180-летнюю историю ажурная решетка в целом сохранила свой исторический облик, но потеряла в протяженности: ее сегодняшняя длина составляет 146 метров. В последний раз ее реставрировали в 1990-х годах. С тех пор ограда подверглась коррозии, на ней появились сколы и трещины, а некоторые элементы оказались утраченными.

фото: kgiop.gov.spb.ru