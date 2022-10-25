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Новости 11:27

Петербургский активист Мартыничев стал фигурантом дела об избиении сторонника СВО

фото ЗакС политика Петербургский активист Мартыничев стал фигурантом дела об избиении сторонника СВО

Петербургские силовики возбудили уголовное дело против политического активиста Дмитрия Мартыничева, которого подозревают в нанесении побоев по мотивам политической ненависти (ст. 116 УК). Об этом рассказал на своей странице в соцсети правозащитник Динар Идрисов.

Правоохранители считают, что Мартыничев напал в метро на одного из пассажиров, одежда которого содержала Z-символику, и рассек ему бровь. Сам он отрицает, что наносил удары оппоненту. Инцидент имел место еще в мае и разрешился штрафом в размере 500 рублей за мелкое хулиганство (ч.1 ст. 20.1 КоАП). Однако в октябре пострадавший активизировался и написал заявление в полицию. В результате Мартыничеву назначили подписку о невыезде.

Отметим, что Мартыничев также проходит подозреваемым по делу о телефонном терроризме, возбужденному против целой группы городских активистов и журналистов. Перед пацифистской акцией 24 сентября его задержали на двое суток.


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