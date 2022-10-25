Петербургский активист Мартыничев стал фигурантом дела об избиении сторонника СВО

Петербургские силовики возбудили уголовное дело против политического активиста Дмитрия Мартыничева, которого подозревают в нанесении побоев по мотивам политической ненависти (ст. 116 УК). Об этом рассказал на своей странице в соцсети правозащитник Динар Идрисов.

Правоохранители считают, что Мартыничев напал в метро на одного из пассажиров, одежда которого содержала Z-символику, и рассек ему бровь. Сам он отрицает, что наносил удары оппоненту. Инцидент имел место еще в мае и разрешился штрафом в размере 500 рублей за мелкое хулиганство (ч.1 ст. 20.1 КоАП). Однако в октябре пострадавший активизировался и написал заявление в полицию. В результате Мартыничеву назначили подписку о невыезде.

Отметим, что Мартыничев также проходит подозреваемым по делу о телефонном терроризме, возбужденному против целой группы городских активистов и журналистов. Перед пацифистской акцией 24 сентября его задержали на двое суток.