РБК: Петербург оказался на втором месте по числу дел о дискредитации армии

В период с марта по октябрь российские суды зарегистрировали в общей сложности почти 4,8 тысячи административных дел по статье о дискредитации армии (ст. 20.3.3 КоАП РФ), сообщил 25 октября РБК со ссылкой на данные ГАС "Правосудие". При этом из них 3 406 дел поступили в суды первой инстанции, а еще 1 354 дела — в вышестоящие суды.

Больше всего дел по этой статье отмечено в Москве, где с 4 марта по 19 октября районные суды зарегистрировали 632 таких дела. Петербург с заметным отрывом занял второе место — здесь в суды поступило 247 дел по статье 20.3.3 КоАП. Третье место удерживает за собой Краснодарский край со 164 административными делами.

Также в пятерку лидеров попали Крым (140 дел) и Калининградская область (123 дела). При этом в суды Карачаево-Черкесской республики за прошедшие месяцы поступило одно дело, Тувы — четыре, восемь в суды Омской области и девять — Дагестана.

В целом по России из 3 406 рассмотренных дел о дискредитации армии в 2 538 случаях суды вынесли решение о штрафе. Еще в 138 случаях судьи вынесли решения о прекращении дел, а в 305 — о возврате протокола из-за допущенных нарушений при оформлении. Сами протоколы составлялись за пацифистские плакаты, лозунги, а заодно нашивки на одежде и рюкзаках, отметил РБК.

На прошлой неделе глава МВД Владимир Колокольцев отчитался о 4,5 тысячах административных и о свыше 100 уголовных дел по статьям о дискредитации армии.