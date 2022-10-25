Псковских чиновников поторопили с начислением выплат мобилизованным

После жалоб жителей Псковской области на сложности в получении выплат мобилизованным губернатор Михаил Ведерников провел рабочее совещание по проблеме. По его сведениям, большая часть реципиентов единовременных переводов уже получила деньги, но остается целый ряд типичных затруднений. Чиновник поручил подчиненным ускорить процесс начисления средств.

"В частности, требуется устранить неточности в сведениях о получателях, которые не позволяют перечислить средства. Работа строится в тесном взаимодействии с военкоматом и кредитными организациями", - написал глава региона в своем Telegram-канале.

Ведерников обещает держать вопрос на личном контроле, отмечая, что выплаты нужны в том числе для покупки продуктов и оплаты счетов семьями мобилизованных. Размер единовременной выплаты в Псковской области составляет 50 тысяч рублей.