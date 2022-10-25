В Выборге начался капитальный ремонт трех домов-памятников

В трех жилых зданиях в Выборге, признанных объектами культурного наследия, стартовали работы по капитальному ремонту, передает пресс-служба правительства Ленинградской области. Речь идет о домах №2 по Крепостной улице, №13 по Вокзальной улице и №2 по Рыбному переулку. В настоящее время рабочие расчищают придомовые территории, устанавливают строительные леса и временные кровли.

"Капитальный ремонт проводится комплексно: в каждом доме ремонтируют кровлю, фасад, фундамент, подвальные помещения", - уточнил глава регионального комитета по ЖКХ Александр Тимков.

По всем трем адресам работы, обошедшиеся бюджету области в 319 млн рублей, должны завершиться к концу следующего года. Между тем, еще один дом-памятник в Выборге покроют лесами уже в самое ближайшее время: капитальный ремонт проведут по адресу проспект Ленина, 8.