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Новости 13:50

Иностранные самолеты в РФ могут разрешить ремонтировать при помощи неоригинальных запчастей

фото ЗакС политика Иностранные самолеты в РФ могут разрешить ремонтировать при помощи неоригинальных запчастей

Минтранс разработал проект постановления, которое предполагает возможность ремонта иностранных самолетов с применением неоригинальных запчастей. На документ обратило внимание агентство "Интерфакс". В его мотивировочной части указывается, что Россия продолжает испытывать сложности с поставками из-за рубежа авиадеталей, одобренными странами-производителями самолетов. В свою очередь, импортозамещение может занять длительное время, "которое превышает время эксплуатации многих комплектующих изделий".

В связи с этим чиновники рассчитывают на использование неоригинальных комплектующих, произведенных "по процедурам стран, являющихся ведущими в мировом авиационном сообществе". Среди таких процедур перечислены Part Manufacturer Approval (PMA), European Part Approval (EPA), Technical Standard Orders Authorization (TSOA) .

В случае принятия постановления его авторы полагают, что летная годность отечественных авиапарков будет поддержана на требующемся уровне.

Напомним, что западные санкции, касающиеся авиационной отрасли, против России ввели в конце февраля. В марте поставлять запчасти для самолетов в РФ отказались и китайские власти.


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